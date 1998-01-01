Девять рабочих погибли при пожаре в шахте Соликамска вечером 22 декабря. Среди них был 26-летний Илья Порошин. Племянница горняка рассказала Пятому каналу о жизни своего дяди.

— Нормальный он был пацан. У него двое детей. Работал: и по дому, и везде. Знаю, что месяц работал, месяц отдыхал, — рассказала Любовь Ябурова-Порошина.

По ее словам, семья Ильи теперь осталась без кормильца. Два ребенка — 6-летний мальчик и 2-летняя девочка потеряли отца, а жена — мужа.

Как ранее рассказывал Пятый канал, девять рабочих погибли в строящейся шахте Соликамска поздно вечером в субботу, 23 декабря. На данный момент найдены восемь тел. Поиски еще одного продолжаются. Губернатор Пермского края Максим Решетников подписал указ об объявлении в регионе в понедельник, 24 декабря. Президент России Владимир Путин поручил изучить обстоятельства трагедии в Соликамске.