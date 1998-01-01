Владимир Путин поручил изучить обстоятельства трагедии в Соликамске

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 23 декабря, дал поручение оказать всестороннюю помощь семьям погибших рабочих в шахте Соликамска и тщательно изучить обстоятельства, которые привели к трагедии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее о произошедшем главе государства доложил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Траур по погибшим в регионе объявлен в понедельник, 24 декабря.

Следственный комитет России накануне возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек. Следователи полагают, что находящиеся в шахте девять рабочих погибли.

— Утром 22 декабря 2018 года на строящемся стволе рудника горнорудной шахты в Соликамском районе при производстве работ произошло задымление. При этом в зоне задымления находятся 9 сотрудников подрядной организации. Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ, — говорится в заявлении ведомства.