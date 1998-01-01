Песков рассказал о времени проведения следующей прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, когда в 2019 году состоится традиционная Прямая линия с главой государства, в рамках которой к нему обращаются с вопросами, проблемами и просьбами жители России.
— Была проведена пресс-конференция. Сейчас пройдет Новый год. И уже перед майскими праздниками традиционно проходит прямая линия, — заявил Дмитрий Песков.
Большая пресс-конференция, о которой упомянул пресс-секретарь президента, состоялась 20 декабря 2018 года.
Политолог Павел Данилин отметил, что в этом году мероприятие для прессы серьезно отличалось от всех предыдущих.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году состоялась 7 июня.
О чем спрашивали главу государстви жители страны на 16-ой по счету пресс-конференции в материале Пятого канала: