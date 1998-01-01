Песков рассказал о времени проведения следующей прямой линии с Путиным

, 18:17 308

Пресс-секретарь президента отметил, что подготовка к ней начнется сразу после Нового года.

Фото: www.globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, когда в 2019 году состоится традиционная Прямая линия с главой государства, в рамках которой к нему обращаются с вопросами, проблемами и просьбами жители России.

— Была проведена пресс-конференция. Сейчас пройдет Новый год. И уже перед майскими праздниками традиционно проходит прямая линия, — заявил Дмитрий Песков.

Большая пресс-конференция, о которой упомянул пресс-секретарь президента, состоялась 20 декабря 2018 года. Ежегодная, 14-я по счету, большая пресс-конференция Путина прошла в Центре международной торговли в Москве. Она продолжалась 3 часа 43 минуты, в течение которых глава государства принял 66 вопросов от 53 представителей СМИ. Всего на мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702 человека.

Политолог Павел Данилин отметил, что в этом году мероприятие для прессы серьезно отличалось от всех предыдущих.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году состоялась 7 июня. В шестнадцатый раз лидер страны общался с гражданами в таком уникальном для политика его уровня формате. Общение более четырех часов, пришло 2,5 миллиона обращений, из них на 79 вопросов президент ответил.

О чем спрашивали главу государстви жители страны на 16-ой по счету пресс-конференции в материале Пятого канала:

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