«Отличная от других»: Политолог об особенностях пресс-конференции Путина 2018 года

, 23:16 Эксклюзивное интервью 856

Участников мероприятия поразило, с какой скоростью решаются поступившие из регионов вопросы.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 48

Прошедшая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина серьезным образом отличается от всех предыдущих. Такое мнение Пятому каналу высказал Политолог Павел Данилин.

— Пресс-конференция проходила после успешных, значительных для страны выборов главы государства. Президент победил и пошел на второй срок. Во-вторых, она прошла на фоне тех мероприятий, которые вызвали серьезные обсуждения в российском обществе, и не всегда позитивные — пенсионная реформа. Глава государства дал четкий ответ на то, почему это было сделано, — пояснил Данилин.

Он подчеркнул, что крайне важным был ответ Путина на вопрос по поводу нацпроектов, майских указов, «потому что для страны это критически важные стратегические ориентиры развития, и президент дал понять, что эти ориентиры являются базовыми, и никто не собирается от них отходить».

Еще одной важной составляющей в ответах Путина стало то, что победившие на региональных выборах губернаторы смогут спокойно исполнять свои прямые обязанности — «с ними собираются работать как с другими, игнорировать их никто не собирается», отметил Данилин.

Он добавил, что серьезное внимание вызовут заявления главы государства по взаимоотношениям с США и Украиной.

Другой участник масштабного мероприятия для журналистов — Сергей Мильвит от информационного агентства Primamedia из Владивостока — рассказал Пятому каналу, что уже во второй раз участвует в пресс-конференции. В прошлом году, по его словам, благодаря заданному им вопросу, в регионе был закрыт мусоросжигающий завод. В этот раз Мильвит обратился к президенту страны с просьбой перевести тяжело больного мальчика из Иркутской области на лечение в Москву.

— Уже буквально через 25 минут позвонила его мать, уже готовится транспортировка ребенка, — рассказал Мильвит.

Ежегодная, 14-я по счету, большая пресс-конференция Путина прошла в Центре международной торговли в Москве в четверг, 20 декабря. Она продолжалась 3 часа 43 минуты, в течение которых глава государства принял 66 вопросов от 53 представителей СМИ. Всего на мероприятие было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702 человека.

Пятый канал вел прямую трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 48
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