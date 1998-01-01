Известного советского и российского певца Виктора Салтыкова украинские власти не пустили на Украину, мотивировав недостаточностью денежных средств у музыканта.

— Я не малобюджетный человек! У меня есть средства! Маленькая девочка приняла такое решение. Я буду подавать в суд на украинские власти! Я сюда летел, рисковал жизнью. Нарушение прав человека. Теперь пусть они меня за свой счет отправят бизнес-самолетом, как я сюда летел, тратил средства. Это первое! Теперь во всех СМИ я расскажу, какая демократия на Украине, — рассказал возмущенный певец на своей странице в Instagram.

Инцидент в аэропорту Киева произошел еще 20 декабря. Как написал на своей странице Салтыков, ему вместе с коллегами пришлось провести в ожидании ближайшего рейса десять часов.

Instagram @victor_saltykov

Поклонники артиста поддержали Виктора Салтыкова и попросили его больше так не рисковать жизнью.

— Виктор, голос у вас очень расстроенный. Я вас таким никогда не видела, не расстраивайтесь так, мы живем в Белгороде, рядышком с Украиной, но уже пять лет не ездим в Харьков, до которого рукой подать. Мы боимся за себя и своих близких, берегите себя, — написала одна из поклонниц.

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Другой пользователь предположил, что у музыканта не были оформлены приглашения и вина скорее всего лежит на принимающей стороне, которая организовывала концерт.

— Все было! Все документы! Приглашения заверенные у нотариуса, переданные в Москве — оригинал! Гостиница, билеты, копии паспортов приглашающей стороны. и тд. — парировал Салтыков в комментариях к своему посту.

— Всему коллективу написали разный отказ. Директору — не понятна цель визита. Музыканту — не подтвержденное место проживания. (((а все у всех было на бланках и тд! — пояснил артист еще одному из пользователей (пунктуация и орфография автора сохранена — прим.ред).

Власти Незалежной запретили въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет 30 декабря 2018 года, через несколько дней после введения в стране военного положения из-за якобы потенциального военного вторжения России. К слову, Виктору Салтыкову 61 год.

Граждане России были отнесены к «группе риска». Помимо этого, Украина ввела ограничения для россиян на трех пропускных пунктах на границе с Крымом.

Отношения России и Украины обострились после провокации в Керченском проливе. Три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России утром 25 ноября. Моряки отказались выполнять требование пограничников ФСБ остановиться. Российским военным пришлось применить в отношении нарушителей оружие и протаранить их судно. Все задержанные в Керченском проливе были арестованы.

В воскресенье, 23 декабря, помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил украинскому телеканалу, что погранслужба Украины за период действия военного положения не впустила в страну более 1,5 тысячи граждан России.