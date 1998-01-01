Известного советского и российского певца Виктора Салтыкова украинские власти не пустили на Украину, мотивировав недостаточностью денежных средств у музыканта.
— Я не малобюджетный человек! У меня есть средства! Маленькая девочка приняла такое решение. Я буду подавать в суд на украинские власти! Я сюда летел, рисковал жизнью. Нарушение прав человека. Теперь пусть они меня за свой счет отправят бизнес-самолетом, как я сюда летел, тратил средства. Это первое! Теперь во всех СМИ я расскажу, какая демократия на Украине, — рассказал возмущенный певец на своей странице в Instagram.
Инцидент в аэропорту Киева произошел еще 20 декабря. Как написал на своей странице Салтыков, ему вместе с коллегами пришлось провести в ожидании ближайшего рейса десять часов.
Поклонники артиста поддержали Виктора Салтыкова и попросили его больше так не рисковать жизнью.
— Виктор, голос у вас очень расстроенный. Я вас таким никогда не видела, не расстраивайтесь так, мы живем в Белгороде, рядышком с Украиной, но уже пять лет не ездим в Харьков, до которого рукой подать. Мы боимся за себя и своих близких, берегите себя, — написала одна из поклонниц.
Другой пользователь предположил, что у музыканта не были оформлены приглашения и вина скорее всего лежит на принимающей стороне, которая организовывала концерт.
— Все было! Все документы! Приглашения заверенные у нотариуса, переданные в Москве — оригинал! Гостиница, билеты, копии паспортов приглашающей стороны. и тд. — парировал Салтыков в комментариях к своему посту.
— Всему коллективу написали разный отказ. Директору — не понятна цель визита. Музыканту — не подтвержденное место проживания. (((а все у всех было на бланках и тд! — пояснил артист еще одному из пользователей (пунктуация и орфография автора сохранена — прим.ред).
Власти Незалежной запретили въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет 30 декабря 2018 года, через несколько дней после введения в стране военного положения из-за якобы потенциального военного вторжения России. К слову, Виктору Салтыкову 61 год.
В воскресенье, 23 декабря, помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил украинскому телеканалу, что погранслужба Украины за период действия военного положения не впустила в страну более 1,5 тысячи граждан России.