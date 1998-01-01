На Камчатке из-за возможного схода лавин закрыли для посещения склоны вулканов

Горные склоны Камчатского края закрыли для туристов и охотников. Камчатский противолавинный центр из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок объявил штормовое предупреждение и закрыл часть горных территорий для посещения граждан с какой бы то ни было целью.
Руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам рекомендовано принять повышенные меры безопасности и в ближайшие дни отказаться от посещения гор в лавиноопасной местности.
Ранее Пятый канал сообщал о землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло у побережья Камчатки 20 декабря.