На Камчатке из-за возможного схода лавин закрыли для посещения склоны вулканов

Горные склоны Камчатского края закрыли для туристов и охотников. Камчатский противолавинный центр из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок объявил штормовое предупреждение и закрыл часть горных территорий для посещения граждан с какой бы то ни было целью.

— С полуночи 25 декабря (15.00 по московскому времени 24 декабря) по 27 декабря включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно, — цитирует сообщение экстренной службы РИА Новости.

Руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам рекомендовано принять повышенные меры безопасности и в ближайшие дни отказаться от посещения гор в лавиноопасной местности.

Ранее Пятый канал сообщал о землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло у побережья Камчатки 20 декабря.