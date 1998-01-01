Максим Леонидов открыл свою школу-студию для детей в Петербурге

, 16:03 Видео 22

Музыкант, певец, актер, автор песен и телеведущий Максим Леонидов открыл в Санкт-Петербурге творческую мастерскую по трем направлениям: музыка, кино и театр.

Фото, видео: Instagram @maxleonidov_official, Пятый канал

Мастер-класс от звезды, а еще обучение ораторскому мастерству и даже видеоблогингу. В Петербурге открылась новая школа искусств. Ее основатель — участник культовой группы «Секрет» — Максим Леонидов. Школа так и называется — «Мастерская Максима Леонидова». Сам музыкант считает ее универсальной кузницей талантов.

— Мы ориентированы не только на детей, но и на взрослых. Например, мы можем подготовить молодого человека к поступлению в творческий ВУЗ какой-то, — рассказала музыкант

Актер признался, что решение заняться новым для себя делом — это желание дать шанс раскрыть способности любому человеку. О том, как будет работать мастерская, а так же о творческих планах самого Максима Леонидова читайте в эксклюзивном интервью на сайте Пятого канала.

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