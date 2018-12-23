Поклонники певицы Веры Брежневой горячо обсуждают ее фотографию в Instagram. На снимке артистка предстала в новом наряде: коротком черном платье и полусапожках. Кроме этого, образ дополнили объемные серьги в форме ромба. Однако самые внимательные из фанатов Брежневой заметили, что певице совершенно не идет подобная модель платья. По мнению подписчиков, она превратилась из хрупкой женщины в «пловца».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 23 Дек 2018 в 6:43 PST

— Куда только смотрит ваш стилист, Вера? — озадачился один из поклонников.

— Никогда больше не выходите в этом платье из дома, — посоветовал другой комментатор.

Сама же Вера Брежнева в переписке с поклонниками отметила, что сейчас в моду вернулся стиль 90-х, и она считает эту модель платья элегантной.

Ранее Пятый канал сообщал, что певица впервые появилась на публике с супругом Константином Меладзе.