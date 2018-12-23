Анастасия Волочкова в очередной раз удивила публику. На вручение премии «Люди года» от журнала FB она надела настолько облегающее и прозрачное платье, что все смогли увидеть ее нижнее белье, сообщает издание Дни.ру.

Конечно, балерина не смогла не выложить фото с церемонии в Instagram. Словно провоцируя публику, она спросила в подписи, как юзеры находят ее платье от дизайнера Ирины Степановой. Пользователи не стеснялись в выражениях.

— Уж, вышла бы без платья!

— Платье и вы, Анастасия, просто обязаны сосуществовать отдельно друг от друга.

— Платье ужас. Весь образ полная безвкусица. Волосы, браслеты, кольцо это и в пир, и в мир, брови. Женщина с полным отсутствием вкуса.

Ранее Пятый канал рассказывал про скандальное видео Анастасии с погружением в купель.