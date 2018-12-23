Анастасия Волочкова в очередной раз удивила публику. На вручение премии «Люди года» от журнала FB она надела настолько облегающее и прозрачное платье, что все смогли увидеть ее нижнее белье, сообщает издание Дни.ру.
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На вручении Премии Человек года журнала FB @fb_journal в @goldenpalace_moscow Тут всегда встречаю добрых друзей. Спасибо Диане @fadzdiana за прекрасную организацию мероприятий и, @record_imedia за любимые цветы и еще и подарки.🌺 А как вам мое платье от Ирочки @irneste? 🐒 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
Конечно, балерина не смогла не выложить фото с церемонии в Instagram. Словно провоцируя публику, она спросила в подписи, как юзеры находят ее платье от дизайнера Ирины Степановой. Пользователи не стеснялись в выражениях.
— Уж, вышла бы без платья!
— Платье и вы, Анастасия, просто обязаны сосуществовать отдельно друг от друга.
— Платье ужас. Весь образ полная безвкусица. Волосы, браслеты, кольцо это и в пир, и в мир, брови. Женщина с полным отсутствием вкуса.
Ранее Пятый канал рассказывал про скандальное видео Анастасии с погружением в купель.