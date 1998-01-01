Какие названия россияне выбрали еще для пяти аэропортов

Россияне определились с именами для пяти аэропортов страны. Завершился второй тур голосования в конкурсе «Великие имена России».

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Названия для 42 воздушных гаваней выбрали еще в конце ноября, а вот пять имен оказались спорными — потребовался дополнительный этап голосования.

Согласно предварительным итогам голосования, аэропорт Архангельска назовут в честь писателя Федора Абрамова, в Нижневартовске в лидеры выбился нефтяник Виктор Муравленко, петербургский аэропорт «Пулково» получит имя Достоевского, «Внуково» переименуют в честь прославленного авиаконструктора Андрея Туполева, а воздушной гавани Пензы присвоят имя литературного критика Белинского.

Официальные итоги второго тура объявят уже в ближайшие дни — организаторам требуется время на обработку анкет. Как отметили в Общественной палате, на этом конкурс «Великие имена России» не закончится. В будущем году жителям страны предстоит определить облик 47 аэропортов. На их территории будут оформлены тематические экспозиции.