Близится к развязке? На месте пропажи семьи Усольцевых нашли интересные артефакты
Супруги и их пятилетняя дочь бесследно исчезли почти год назад.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На месте пропажи семьи Усольцевых нашли новые предметы
На месте исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили предметы, которые могут иметь значение для следствия. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в интервью ТАСС.
«В некоторых местах найдены артефакты, действительно интересные, и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день. Не могу подробнее рассказать, потому что там следствие еще идет», — сказал Сергеев.
По его словам, поисковые мероприятия продолжаются. Однако уже не ведутся в ежедневном режиме. Глава отряда отметил, что, несмотря на большой объем выполненной работы, часть поисков еще будет продолжаться.
Сергей Усольцев вместе с супругой Ириной и маленькой дочерью пропал во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье в конце сентября 2025 года.
В масштабной поисковой операции участвовали более 1,5 тыс. человек — спасатели, альпинисты, кинологи, следователи, спелеологи и парапланеристы. Но обнаружить семью не удалось.
Ранее специалисты рассматривали несколько сценариев исчезновения, включая нападение диких животных. В настоящее время основной версией остается несчастный случай.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 сент
- Исчезли почти год назад: поиски пропавшей семьи Усольцевых могут возобновиться
- 8 сент
- Была ли заявка? Эксперт оценила версию о побеге семьи Усольцевых на вертолете
- 5 сент
- «Просто глупо»: сын пропавшей Ирины Усольцевой сделал заявление к годовщине исчезновения матери
- 5 сент
- Куда пропали деньги Усольцевых: прокуратура не включила 300 тысяч в вещдоки
- 4 сент
- Биолог назвал очередную версию пропажи Усольцевых
- 2 сент
- «Бывает очень редко»: альпинист оценил версии исчезновения семьи Усольцевых
- 30 авг
- «Петля смерти» не отпускает: в красноярской тайге снова исчез человек
- 29 авг
- Последняя улика: неизвестный мужчина «захватил» соцсети Сергея Усольцева
- 23 авг
- Убийство? Спасатель рассказал о нестыковках в исчезновении семьи Усольцевых
- 22 авг
- «Точку поставит суд»: можно ли признать Усольцевых умершими без согласия сына
Читайте также
71%
Нашли ошибку?