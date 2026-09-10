Близится к развязке? На месте пропажи семьи Усольцевых нашли интересные артефакты

На месте пропажи семьи Усольцевых нашли новые предметы

На месте исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили предметы, которые могут иметь значение для следствия. Об этом сообщил руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в интервью ТАСС.

«В некоторых местах найдены артефакты, действительно интересные, и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день. Не могу подробнее рассказать, потому что там следствие еще идет», — сказал Сергеев.

По его словам, поисковые мероприятия продолжаются. Однако уже не ведутся в ежедневном режиме. Глава отряда отметил, что, несмотря на большой объем выполненной работы, часть поисков еще будет продолжаться.

Сергей Усольцев вместе с супругой Ириной и маленькой дочерью пропал во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье в конце сентября 2025 года.

В масштабной поисковой операции участвовали более 1,5 тыс. человек — спасатели, альпинисты, кинологи, следователи, спелеологи и парапланеристы. Но обнаружить семью не удалось.

Ранее специалисты рассматривали несколько сценариев исчезновения, включая нападение диких животных. В настоящее время основной версией остается несчастный случай.

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