«Покойтесь с миром»: умер отец шеф-повара Константина Ивлева

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

О потере стало известно из публикации бывшей супруги телеведущего.

Умер отец шеф-повара Константина Ивлева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Умер отец шеф-повара Константина Ивлева

Умер отец российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Об этом сообщила его бывшая супруга Мария Ивлева в социальных сетях.

«Умер мой свекр. Но в каждом его лике, который он воспроизвел, я вижу его! Виталий Сергеевич, покойтесь с миром, ведь там вы встретитесь с самыми главными для себя людьми. А потом вы встретитесь с нами. Вы не одиноки! Мы вас очень-очень любим», — написала Мария Ивлева в социальных сетях.

Пользователи выразили соболезнования семье шеф-повара и пожелали близким сил пережить утрату. Комментаторы отмечали, что потеря родного человека становится тяжелым испытанием для семьи.

Константин и Мария Ивлевы ранее состояли в браке, но несколько лет назад развелись. После расставания между бывшими супругами возникали разногласия, в том числе связанные с семейными вопросами.

Сейчас 52-летний шеф-повар состоит в отношениях с Валерией Ивлевой. У пары есть общая дочь. В 2026 году супруги пережили период кризиса в отношениях, однако позже сообщили о примирении.

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