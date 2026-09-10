«Прилично»: Путин о росте доходов бюджета от миграционных процедур

Путин: доход бюджета от миграционных процедур в РФ прилично вырос

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост на 30% доходов бюджета от миграционных процедур является приличным показателем. Соответствующее заявление российский лидер сделал на встрече с первым замглавы МВД, начальником Миграционной службы ведомства Андреем Кикотем.

Руководитель службы доложил главе государства, что в течение 1,5 года в миграционные процессы принесли доход в виде 321 миллиарда рублей.

«Прилично. Там где-то больше 60 миллиардов — это федеральный бюджет, и свыше 250 миллиардов или 260 миллиардов — в региональные бюджеты. Но, я так понимаю, прежде всего за патенты?», — уточнил Путин.

Кикоть сделал на встрече с Путиным еще ряд важных заявлений. Так, по данным подконтрольной ему службы, в РФ каждый год прибывают порядка девяти миллионов иностранцев. Кроме того, в стране усилен контроль за нарушителями статей УК, регулирующих миграционные процессы. Случаев выдворения нелегалов стало в 2,6 раза больше.

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