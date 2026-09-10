«Прилично»: Путин о росте доходов бюджета от миграционных процедур

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

За полтора года соответствующая сфера деятельности принесла государству 321 миллиард рублей.

Путин о доходе в сфере контроля мигрантов в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: доход бюджета от миграционных процедур в РФ прилично вырос

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост на 30% доходов бюджета от миграционных процедур является приличным показателем. Соответствующее заявление российский лидер сделал на встрече с первым замглавы МВД, начальником Миграционной службы ведомства Андреем Кикотем.

Руководитель службы доложил главе государства, что в течение 1,5 года в миграционные процессы принесли доход в виде 321 миллиарда рублей.

«Прилично. Там где-то больше 60 миллиардов — это федеральный бюджет, и свыше 250 миллиардов или 260 миллиардов — в региональные бюджеты. Но, я так понимаю, прежде всего за патенты?», — уточнил Путин.

Кикоть сделал на встрече с Путиным еще ряд важных заявлений. Так, по данным подконтрольной ему службы, в РФ каждый год прибывают порядка девяти миллионов иностранцев. Кроме того, в стране усилен контроль за нарушителями статей УК, регулирующих миграционные процессы. Случаев выдворения нелегалов стало в 2,6 раза больше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:55
Жестокий детский сад: как понять, что воспитатели издеваются над вашим ребенком
12:25
«На какую разведку работаешь?» — Принц Уильям заподозрил Гарри в шпионаже
12:19
Палка против медведя: как выжить в лесу при встрече с диким зверем
12:11
В Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 10 лет снизились в 8,5 раза
12:05
Нет шансов на нормальные отношения: принц Гарри взбешен из-за возвращения в Британию
11:55
Джигурда потребовал деньги за свои изображения на маркетплейсе: что решил суд

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
«Знак вашей скорби»: экстрасенс Райдос объяснила, почему снятся умершие люди

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео