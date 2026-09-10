Школьный автобус с детьми перевернулся в Хабаровском крае

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В салоне находились 12 учеников и три педагога.

Школьный автобус перевернулся в Хабаровском крае

Фото: MAX/Следком Хабаровского края и ЕАО

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В Хабаровском крае школьный автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 12 детей и три педагога. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края в мессенджере МАКС.

Автобус ехал из Переяславки в Мухен. На 73-м километре дороги водитель не справился с управлением, автобус задел край проезжей части и съехал в кювет.

После этого автобус опрокинулся и оказался на крыше. Дети и педагоги смогли выбраться и не получили травм.

На место приехали сотрудники ДПС. Они выясняют, почему водитель потерял контроль над автобусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области перевернулся рейсовый автобус. ДТП произошло на 25-м километре Выборгского шоссе перед Сертолово.

По предварительным данным, водитель поздно заметил девушку на остановке, резко затормозил и повернул вправо. После этого автобус потерял устойчивость и опрокинулся.

Изначально сообщалось о пяти пострадавших, позже их число увеличилось до семи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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