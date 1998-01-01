Астролог рассказала, в каких нарядах нужно встречать 2019 год

Наступающий 2019 год — год Свиньи — стоит встречать в скромных нарядах натуральных цветов. Об этом Пятому каналу рассказала астролог Ксения Антонова.

— То есть, это коричневый, зеленый и желтый цвета. Также символ года очень любит мягкие натуральные ткани: бархат, кожу, шифон и шелк, — сказала эксперт.

По ее словам, в этот раз, в ночь с 31 декабря на 1 января, стоит избегать карнавальных образов.

— Корсеты, перья и блестки лучше не надевать, — подчеркнула Антонова, добавив, что все вышеперечисленные рекомендации относятся как к женщинам, так и к мужчинам.

Ранее Пятый канал сообщал, какие подарки лучше подарить близким, друзьям и коллегам на Новый год, а также рассказывал об особенностях наступающего праздника.