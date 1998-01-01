Юлия Тимошенко раскритиковала выборы глав территориальных общин на Украине

— Снова вернулась та недобрая традиция, когда большой процент людей голосовал на дому, причем без каких-либо справок. Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, принуждение, подкуп — все это было в наличии. Ломали людей, принуждали сниматься с выборов, а тех, кто хотел идти на выборы путем самовыдвижения, «через колено» власть принудила идти от Блока Петра Порошенко (БПП), — цитирует слова Тимошенко ТАСС.

Экс-премьер Украины также отметила, что бюллетени, подготовленные к выборам, были простыми ксерокопиями, без каких-либо средств защиты. В избирательные участки по всей стране приносили сотни этих уже заполненных бланков, и никто не мог это остановить. Еще наблюдался и фиксировался масштабный подкуп по всем возможным каналам, в котором принимали участие люди, близкие к действующей власти.

Тем не менее, именно партия Юлии Тимошенко заняла абсолютное первое место в результате выборов на Украине — за «Батькивщину» проголосовали 35,7% избирателей. На втором месте «Блок Петра Порошенко» — 22,7%.