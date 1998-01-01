Юлия Тимошенко раскритиковала выборы глав территориальных общин на Украине

Экс-премьер Украины также отметила, что бюллетени, подготовленные к выборам, были простыми ксерокопиями, без каких-либо средств защиты. В избирательные участки по всей стране приносили сотни этих уже заполненных бланков, и никто не мог это остановить. Еще наблюдался и фиксировался масштабный подкуп по всем возможным каналам, в котором принимали участие люди, близкие к действующей власти.
Тем не менее, именно партия Юлии Тимошенко заняла абсолютное первое место в результате выборов на Украине — за «Батькивщину» проголосовали 35,7% избирателей. На втором месте «Блок Петра Порошенко» — 22,7%.