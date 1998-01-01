В России ужесточили правила хранения оружия

Правила хранения огнестрельного оружия и боеприпасов ужесточили в России. Документ с внесенными правительством правками, был опубликован на портале правовой информации 24 декабря.

Согласно новым правилам, теперь в сейфах нужно хранить не только оружие и боеприпасы к нему, но и порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов. Также отмечается, что ящики, в которых лежит оружие, должны быть сделаны из высокопрочных материалов, а доступ к ним обязательно нужно ограничить, пишет RT.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин поручил Росгвардии разработать предложения по усилению контроля за оборотом оружия. Соответствующее распоряжение глава государства дал после трагедии в Керчи.