Метеорит или нет? Геофизик прокомментировал «аномалию» под Хабаровском

, 20:29 Мнение экспертов 105

Валерий Шувалов сомневается, что россыпь, перекрывшая русло реки Бурея, была метеоритом.

Фото, видео: YouTube @Хабаровский край сегодня, Пятый канал

Упавшая россыпь в реку Бурея вряд ли может быть метеоритом. Об этом сказал заведующий лабораторией «Математическое моделирование геофизических процессов» института динамики геосфер Валерий Шувалов. Ученый пояснил, что местные жители услышали бы метеорит, если бы он упал в реку, или заметили бы, как он горит в воздухе.

Если бы это был метеорит, то если бы речь шла про маленький — он сгорел бы в воздухе, если бы был большой, то его не могли не заметить. Это было бы как в Челябинске. Это совсем не похоже на метеорит, — сказал Пятому каналу Валерий Шувалов.

Как ранее рассказывал Пятый канал, жители Верхнебуреинского района Хабаровского края нашли в акватории реки Бурея большую груду камней и решили, что это — осколки метеорита. Глава района Алексей Маслов подержал эту версию. Чиновник заявил, что люди боятся сенсации и поэтому не хотят признавать очевидное.

Гендиректор Центра планетарной защиты РФ Анатолий Зайцев подверг версию с метеоритом сомнениям. Эксперт считает, что в долине реки произошел геологический процесс.

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