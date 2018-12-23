Звезда сериала «Рабыня Изаура» рассказала, что привезет внучке из России

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Луселия Сантус впервые прилетела в Москву. Звезда популярной мыльной оперы конца 80-х призналась, что давно мечтала о визите в столицу.

Фото, видео: Пятый канал

Бразильская актриса Луселия Сантус, исполнившая главную роль в сериале «Рабыня Изаура», прилетела в Москву. Актриса приехала в столицу, чтобы поддержать инициативу российского СМИ TV BRICS по созданию международной редакции стран БРИКС. Артистка призналась, что давно мечтала попасть в Россию, где живет многотысячная армия ее поклонников.

— Москва — очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки. Я в полном восторге, — поделилась эмоциями актриса.

 
 
 
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Публикация от Lucelia Santos (@luceliasantosoficial)

Луселия Сантус рассказала, что многое было для нее в новинку. Особенно актрису поразили русские матрешки. Звезда «Рабыни Изауры» отметила, что обязательно привезет национальную деревянную куклу своей внучке.

— В Бразилии мы называем это бабушкой, и я только сейчас узнала, что она называется матрешкой, — поделилась своим открытием звезда.

 
 
 
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Публикация от Lucelia Santos (@luceliasantosoficial)

Ранее Пятый канал публиковал интервью со звездой сериала «Дикий ангел» Наталией Орейро, в котором она рассказала о новом турне, любви к России и сыне-ловеласе.

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