Звезда сериала «Рабыня Изаура» рассказала, что привезет внучке из России

Бразильская актриса Луселия Сантус, исполнившая главную роль в сериале «Рабыня Изаура», прилетела в Москву. Актриса приехала в столицу, чтобы поддержать инициативу российского СМИ TV BRICS по созданию международной редакции стран БРИКС. Артистка призналась, что давно мечтала попасть в Россию, где живет многотысячная армия ее поклонников.

— Москва — очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки. Я в полном восторге, — поделилась эмоциями актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucelia Santos (@luceliasantosoficial) 23 Дек 2018 в 6:53 PST

Луселия Сантус рассказала, что многое было для нее в новинку. Особенно актрису поразили русские матрешки. Звезда «Рабыни Изауры» отметила, что обязательно привезет национальную деревянную куклу своей внучке.

— В Бразилии мы называем это бабушкой, и я только сейчас узнала, что она называется матрешкой, — поделилась своим открытием звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucelia Santos (@luceliasantosoficial) 23 Дек 2018 в 11:28 PST

Ранее Пятый канал публиковал интервью со звездой сериала «Дикий ангел» Наталией Орейро, в котором она рассказала о новом турне, любви к России и сыне-ловеласе.