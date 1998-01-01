Владимиру Путину доложили, как решается проблема повышения качества продукции

Как раз сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров докладывал президенту о том, что делается для повышения качества продукции. По его словам, в стране снизилось количество фальсификата и нелегальных товаров, в легкой промышленности, к примеру, на 10%. Независимый институт Роскачества за последние три года исследовал четыре тысячи наименований продуктов. И тоже есть результат.

— Мы решили ряд серьезных проблем, в частности, по мороженой рыбе практически вышли в ноль (нарушений — прим. редакции). Раньше вместо трески поставлялся минтай. Решены также проблемы нарушений по школьной форме, — рассказал руководитель Минпромторга.

В министерстве планируют совершенствовать систему маркировки розничной продукции. Информация о производителе, сорте и ГОСТе товаров станет более развернутой. Сейчас эксперимент проводят в отношении лекарств, табака и обуви.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин обещал НИИ Льна оказать поддержку льняному производству.