Владимиру Путину доложили, как решается проблема повышения качества продукции

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По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в России снизилось количество фальсифицированного и некачественного товара.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Алексей Майшев

Как раз сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров докладывал президенту о том, что делается для повышения качества продукции. По его словам, в стране снизилось количество фальсификата и нелегальных товаров, в легкой промышленности, к примеру, на 10%. Независимый институт Роскачества за последние три года исследовал четыре тысячи наименований продуктов. И тоже есть результат.

— Мы решили ряд серьезных проблем, в частности, по мороженой рыбе практически вышли в ноль (нарушений — прим. редакции). Раньше вместо трески поставлялся минтай. Решены также проблемы нарушений по школьной форме, — рассказал руководитель Минпромторга.

В министерстве планируют совершенствовать систему маркировки розничной продукции. Информация о производителе, сорте и ГОСТе товаров станет более развернутой. Сейчас эксперимент проводят в отношении лекарств, табака и обуви.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин обещал НИИ Льна оказать поддержку льняному производству.

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