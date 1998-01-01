В НИИ Льна рассказали, какие проблемы надеются решить обращением к президенту

Президент России Владимир Путин пообещал во время большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря, что сохранит льняное производство в России, если для промышленности есть такая необходимость.

— Лен всегда был нашей фишкой и гордостью. Если он нужен для промышленности и можно его сохранить, я обещаю, что посмотрю, как это можно сделать, — сказал российский лидер журналисту. Представитель СМИ задал президенту вопрос, связанный с сокращением помощи легкой промышленности и общим бедственным состоянием развития отрасли.

Особенно беспокоит сотрудников НИИ Льна беспокоит проходящая в их структуре реорганизация. Сейчас институт демонстрирует высокие показатели, но изменения и перераспределение сотрудников по новым отделам могут негативно сказаться на результатах.

— Процент средств, которые мы зарабатываем сами, возрос до 25%, раньше было около 10-12% от общей суммы, — рассказывает Наталья Пролётова, ведущий научный сотрудник лаборатории биотехнологии НИИ Льна.

При этом в целом, признает Наталья, сотрудники готовы к изменениям. Единственное, что беспокоит коллектив — возможные сокращения штата и сворачивание в этой связи ряда исследований.

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