В пригороде Новосибирска в минус 30 без тепла остались более тысячи человек

В городе-спутнике Новосибирска — Бердске при температуре минус 30 градусов в понедельник вечером, 24 декабря, без тепла остались более одной тысячи жителей.

Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, аварийные бригады устраняют последствия аварии на теплотрассе, из-за которой была снижена подача тепла в пять многоквартирных домов. Всего в них проживают 1050 человек.

Прогнозы гидрометцентра неутешительны: в период с 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами до минус 33 градусов и ниже, местами столбики термометров упадут до отметки минус 40.

Ранее Пятый канал сообщал, как из-за прорыва теплотрассы тысячи жителей Барнаула остались без отопления в мороз.