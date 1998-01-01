В пригороде Новосибирска в минус 30 без тепла остались более тысячи человек

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На теплотрассе произошла авария, и подача тепла была снижена для пяти многоквартирных домов.

Фото: Известия/ Александр Казаков

В городе-спутнике Новосибирска — Бердске при температуре минус 30 градусов в понедельник вечером, 24 декабря, без тепла остались более одной тысячи жителей.

Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, аварийные бригады устраняют последствия аварии на теплотрассе, из-за которой была снижена подача тепла в пять многоквартирных домов. Всего в них проживают 1050 человек.

Прогнозы гидрометцентра неутешительны: в период с 24 по 28 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами до минус 33 градусов и ниже, местами столбики термометров упадут до отметки минус 40.

Ранее Пятый канал сообщал, как из-за прорыва теплотрассы тысячи жителей Барнаула остались без отопления в мороз.

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