«Как после этого жить?» — Песков заплакал на прощании с Соседовым
Когда-то журналист предлагал пародисту совместную работу.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Александр Песков заплакал на прощании с Сергеем Соседовым
Пародист Александр Песков рассказал о последних годах общения с музыкальным критиком Сергеем Соседовым и признался, что пока не может привыкнуть к его смерти. Артист выступил на церемонии прощания с журналистом в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве.
«Все согласятся, что тяжело. Тяжело очень. Неожиданно это все», — сказал Песков.
Он передал соболезнования родным и близким Соседова и рассказал о многочисленных звонках от людей, которые хотели выразить свои чувства семье критика.
Артист отметил, что особенно тяжело осознавать потерю друга после десятилетий общения.
«Как, скажите, после этого дальше-то жить, жить без друзей, близких, родных? Как без их телефонных звонков? Без каких-то встреч, когда обнимались, целовались, любили. Как без этого дальше нам всем жить, когда уходят наши близкие и родные?», — поделился Песков.
По словам пародиста, Соседов когда-то предложил им вместе написать книгу о своей жизни. Песков согласился, однако предупредил друга, что в таком случае придется рассказывать правду.
«Он сказал, что мы так и скажем. Потом пандемия пришла, и у нас как-то не сложилось. Книга вышла без его участия, к сожалению», — вспомнил артист.
Песков также подчеркнул, что для его семьи и друзей важно видеть, насколько тепло относились к Соседову окружающие. По его словам, критика ценили не только за профессиональные качества, но и за способность дружить, общаться, веселиться и вместе решать проблемы.
Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Журналист приехал в Якутию для работы в жюри регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». После падения с лестницы он получил тяжелую травму головы. Экспертиза установила, что причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как прошла церемония прощания с Сергеем Соседовым.
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