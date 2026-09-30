Александр Песков заплакал на прощании с Сергеем Соседовым

Пародист Александр Песков рассказал о последних годах общения с музыкальным критиком Сергеем Соседовым и признался, что пока не может привыкнуть к его смерти. Артист выступил на церемонии прощания с журналистом в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве.

«Все согласятся, что тяжело. Тяжело очень. Неожиданно это все», — сказал Песков.

Он передал соболезнования родным и близким Соседова и рассказал о многочисленных звонках от людей, которые хотели выразить свои чувства семье критика.

Артист отметил, что особенно тяжело осознавать потерю друга после десятилетий общения.

«Как, скажите, после этого дальше-то жить, жить без друзей, близких, родных? Как без их телефонных звонков? Без каких-то встреч, когда обнимались, целовались, любили. Как без этого дальше нам всем жить, когда уходят наши близкие и родные?», — поделился Песков.

По словам пародиста, Соседов когда-то предложил им вместе написать книгу о своей жизни. Песков согласился, однако предупредил друга, что в таком случае придется рассказывать правду.

«Он сказал, что мы так и скажем. Потом пандемия пришла, и у нас как-то не сложилось. Книга вышла без его участия, к сожалению», — вспомнил артист.

Песков также подчеркнул, что для его семьи и друзей важно видеть, насколько тепло относились к Соседову окружающие. По его словам, критика ценили не только за профессиональные качества, но и за способность дружить, общаться, веселиться и вместе решать проблемы.

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри в возрасте 58 лет. Журналист приехал в Якутию для работы в жюри регионального конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». После падения с лестницы он получил тяжелую травму головы. Экспертиза установила, что причиной смерти стали перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как прошла церемония прощания с Сергеем Соседовым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.