«На многие поколения»: Путин призвал укреплять безопасность и суверенитет РФ

Путин призвал укреплять безопасность и суверенитет РФ

Сплоченность российского общества — верный, основной залог того, что страна добьется всех поставленных целей на множество поколений вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на первом заседании девятого созыва Госдумы.

«Обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России», — сказал российский лидер.

Как отметил президент, по итогам прошедших выборов состав ГД серьезно обновился. Среди кандидатов, получивших широкую общественную поддержку — бойцы и ветераны СВО.

«Люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус. Искренне желаю вам, дорогие друзья, успеха в новой для вас законотворческой деятельности», — сказал глава государства.

Ранее Путин обратился к парламентариям, напомнив им об огромной ответственности перед избирателями. По словам главы государства, на плечи депутатов ложится огромный труд и обязанность оправдать ожидания граждан.

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