«Нарушили соглашения»: в чем министр транспорта Израиля обвинил компанию Flydubai

Министр транспорта Израиля обвинил компанию Flydubai в несоблюдении соглашения

Министр транспорта Израиля Мири Регев обвинил авиакомпанию Flydubai в несоблюдении соглашения, запрещавшего пилотам из Омана выполнять полеты в Израиль.

«Flydubai нарушил соглашение, им не разрешили лететь в Израиль оманскому пилоту. В соглашении говорится только о пилотах из стран, с которыми Израиль имеет официальные отношения», — отметил министр транспорта Израиля.

Самолет подал сигнал бедствия 7700, затем код 7500, который сообщает о захвате, после чего связь с экипажем временно прервалась. Об этом сообщал 12-й израильский телеканал.

Позже выяснилось: на рейсе Дубай—Тель-Авив произошел конфликт между членами экипажа. Один из пилотов резко направил самолет в пике с высоты около 30 тысяч футов, что составляет девять километров.

На борту судна было около 180 пассажиров, из них 27 — несовершеннолетние.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивный комментарий авиаэксперта Андрея Патракова том, что код 7500 был набран случайно. Специалист напомнил, что конфликты между пилотами во время полета уже случались в мировой практике, но, как правило, их удавалось урегулировать без серьезных последствий.

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