Медведь пытался залезть в школьную столовую в иркутском селе — фото

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 84 0

Хищника ликвидировали на пришкольной пасеке.

В иркутском селе медведь пытался залезть в школу — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Медведь пытался залезть в школьную столовую в иркутском селе

В селе Залог Иркутской области медведь предпринял попытку проникнуть в школьную столовую. Об этом сообщает «Ленская правда».

Ночью сторож заметил поврежденную водосточную трубу и поначалу решил, что в здание пытаются попасть люди. На помощь он позвал кочегара.

«Благо, второй наш сотрудник сразу сообразил, что это не хулиганы, а медведь», — приводит слова директора учебного заведения Ларисы Заводских местная пресса.

Пока сотрудники решали, как действовать, зверь переместился на пришкольную территорию, где расположена пасека. Там его и ликвидировали.

В школе уточнили: сотрудники полиции квалифицировали ситуацию как связанную с прямой угрозой для людей. Местные жители отмечают, что в этом году медведи появляются в селе не впервые.

Фото: Ленская правда

Из-за участившихся выходов хищников к населенным пунктам на территории округа ввели режим повышенной готовности. Власти призвали жителей быть осторожными и уделить особое внимание безопасности детей.

В некоторых регионах России в последнее время наблюдается рост активности медведей, который приводит к повышению количества атак на людей. Животные выходят из леса и нападают на скот, жителей деревень и домашних животных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке обнаружено тело мужчины, на котором зафиксированы следы нападения медведя. Специалисты профильной службы, прибывшие на место, ликвидировали хищника. До этого о сообщалось о четырех медведях в Красночикойском районе Забайкальского края, представлявших угрозу для населения — все они также ликвидированы. На место для реагирования на появление диких животных командировали 275 охотников. Специалисты рекомендуют временно не посещать лесные массивы.

Также в Бурятии два человека пострадали при столкновении с медведем рядом с лесополосой в улусе Хара-Шибирь. Согласно предварительным данным, хищник сначала напал на одного мужчину, а затем переключился на второго, когда тот начал стрелять.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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