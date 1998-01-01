Набиуллина: Центробанк делает все, чтобы люди для сбережений выбирали рубль

По словам председателя Банка РФ, для этого, в том числе, необходим низкий уровень инфляции.
Фото: Известия/ Михаил Терещенко
Банк России стремится создать все условия, чтобы граждане страны хранили свои сбережения в национальной валюте. Об этом заявила председатель этого главного финансового учреждения Эльвира Набиуллина.
— Наша задача — сделать так, чтобы было выгодно хранить в рублях. И мы делаем все для того, чтобы люди выбирали рубль для сбережений. Поэтому с таким упорством работаем над тем, чтобы была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, чтобы заработная плата не съедалась инфляцией, — сказала KP.RU глава Центробанка.
По ее словам, если эти условия будут соблюдаться, то россияне будут хранить деньги в рублях.
— Когда ниже инфляция, люди больше хранят деньги в национальной валюте. Мы это видим и в России, и на примере других стран, — отметила Набиуллина.
Ранее Пятый канал рассказывал о прогнозе экспертов на курс валют в первый рабочий день 2019 года.
2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.