Набиуллина: Центробанк делает все, чтобы люди для сбережений выбирали рубль

Банк России стремится создать все условия, чтобы граждане страны хранили свои сбережения в национальной валюте. Об этом заявила председатель этого главного финансового учреждения Эльвира Набиуллина.

— Наша задача — сделать так, чтобы было выгодно хранить в рублях. И мы делаем все для того, чтобы люди выбирали рубль для сбережений. Поэтому с таким упорством работаем над тем, чтобы была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, чтобы заработная плата не съедалась инфляцией, — сказала KP.RU глава Центробанка.

По ее словам, если эти условия будут соблюдаться, то россияне будут хранить деньги в рублях.

— Когда ниже инфляция, люди больше хранят деньги в национальной валюте. Мы это видим и в России, и на примере других стран, — отметила Набиуллина.

Ранее Пятый канал рассказывал о прогнозе экспертов на курс валют в первый рабочий день 2019 года.