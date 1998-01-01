Новак: Россия обеспечит Европу газом даже без соглашения с Украиной

Россия гарантирует поставку газа по долгосрочным контрактам с европейскими странами, даже если до декабря 2019 года не удастся заключить с Украиной соглашение по поставкам «голубого топлива». Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

— При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным «Газпромом» долгосрочным контрактам, — приводит телеканал «360» слова министра.

Новак напомнил, что диалогу Москвы и Киева в этом вопросе мешают судебные разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза».

Как ранее рассказывал Пятый канал, в феврале 2017 года арбитраж Торговой палаты Стокгольма постановил взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 2,56 миллиарда долларов по делу о транзите газа через территорию Украины. Позже российская корпорация обжаловала это решение, расторгнув все контракты с Киевом, и добилась приостановки исполнения «транзитного» решения.

При этом эксперты не верят в шансы «Нафтогаза» взыскать миллиарды с «Газпрома».