Накануне самого любимого праздника детей и взрослых эксперты неожиданно раскритиковали новогоднюю традицию выпивать бокал шампанского с пеплом от сожженной бумажки с самым заветным желанием. Ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов считает, что такой вид возлияний может нанести вред здоровью и даже вызвать отравление. Но и это не единственное изменение во взглядах перед встречей Нового года в России.

В Москве может исчезнуть с прилавков детское шампанское. Запретить продажу газированного напитка предложили в Комитете по здравоохранению. По мнению депутатов, на первый взгляд, невинная традиция, наливать детям игристое, приучает их сначала к застолью, а потом и вовсе к употреблению алкоголя. Чтобы этого избежать, на Новый год предлагают угощать несовершеннолетних только соком.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Роскачестве рассказали как правильно выбирать шампанское к новогоднему столу.