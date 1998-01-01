Власти Барселоны усилили меры безопасности после сообщений о возможных терактах

Власти Барселоны ввели дополнительные патрули в местах скопления людей. Причиной тому стали сведения Госдепартамента США о возможных терактах в каталонском городе, сообщает НТВ.

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Госдеп среди прочего занимается тем, что информирует американских туристов о возможных опасностях за границей. На этот раз департамент включил в список рискованных мест Барселону. По сообщениям местных СМИ, полиция разыскивает выходца из Марокко и предупреждает об опасности умышленного наезда на пешеходов в туристических зонах.

В 2016 году каталонская столица уже пережила страшный теракт — Юнес Абуякуба наехал на пешеходов на одной из самых оживленных улиц Барселоны, Рамбле. В результате 13 человек погибли, более ста получили ранения. Сам Абуякуба был застрелен каталонской полицией.

Кроме того, есть информация о террористических угрозах в Индонезии. Так, посольство России рекомендовало нашим соотечественникам в этой стране избегать скопления людей, не покидать отели по одиночке и воздержаться от посещения острова Новая Гвинея.

Ранее Пятый канал сообщал, что нападение в Страсбурге признали терактом.