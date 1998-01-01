Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

В Хабаровском крае ученые выясняют подробности загадочного происшествия на реке Бурея. Русло реки оказалось перекрыто обвалившейся сопкой. На место сегодня вылетели геофизики, которые должны дать ответ, что же произошло в тайге. Местные жители уверены в космическом происхождении затора. Якобы на берег упал метеорит.

Завал обнаружили примерно в 70 километрах к северу от села Чекунда, на реке Бурея. При этом местные жители ничего не слышали. Более того, сейсмодатчики в регионе также не зафиксировали аномалии. Пока самая вероятная версия — это оползень.

По данным Дальневосточного научного центра изменения ландшафта рядом с руслом произошло еще 9 декабря. Фотографии были сделаны из космоса. Специалисты заметили еще одно пока необъяснимое явление.

На месте рухнувшей сопки зафиксировали термическую аномалию. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточного научно-исследовательского центра (НИЦ) «Планета». Впрочем, пока у исследователей больше вопросов, чем ответов.

Ранее Пятый канал со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Хабаровском крае упал гигантский метеорит.