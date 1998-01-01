Мать Дениса Тена поддержала версию о заказном убийстве фигуриста

Мать Дениса Тена вместе со своим адвокатом Нурланом Устемировым выдвинула версию о заказном убийстве фигуриста, передает сайт KP.RU. По их мнению, в материалах уголовного дела есть серьезные противоречия.

Денис Тен — казахстанский фигурист, призер Олимпийских игр в Сочи. 19 июля 2018 года он увидел, как преступники скручивают зеркала с его машины и попытался помешать им. Злоумышленники ударили спортсмена ножом и Тен скончался от обильной кровопотери.

В ходе расследования резонансного дела были арестованы трое человек: Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаев. После предварительных слушаний, прошедших 25 декабря в Астане, у адвоката матери погибшего Тена возникли серьезные сомнения.

— В ходе ознакомления с материалами уголовного дела мы обратили внимание на то, что в доказательствах имеются существенные противоречия, — пояснил Устемиров.

Теперь адвокат просит у суда вернуть дело в прокуратуру на доследование.

Ранее Пятый канал публиковал видео с церемонии прощания с Денисом Теном.