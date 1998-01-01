Руководитель УК вселился в квартиру для многодетной семьи в Петербурге

Новоселы стояли в очереди почти 30 лет, но площадь оказалась уже занята. Социальную трехкомнатной квартиру успел заселить руководитель одной из крупнейших управляющих компаний города. Причем льготными квадратными метрами начальник и его семья пользуется почти бесплатно.

В крохотной, холодной комнате в коммуналке ютится большая семья. Мать, трое ее детей и дедушка с бабушкой.

— Мы стоим на очереди. Я многодетная мать. Отец — инвалид. Мы малоимущие — сами видите, — говорит многодетная мама Оксана Рагулина.

В очереди на квартиру Оксана Рагулина стоит 30 лет. И вот счастливый момент настал. Раздался звонок из районной администрации. Приходите смотреть новую жилплощадь. Понравится —заезжайте.

Многодетная мать, которая так долго ждала эту квартиру, наконец, получила возможность посмотреть жилье, которое ей предлагает администрация. Но ключи не подошли — дверь открыли изнутри. Там уже кто-то жил.

— Мы были все в шоке. Девушка, вы, что здесь делаете? Я здесь живу с родителями, — рассказала Оксана Рагулина.

Переезд не состоялся. Женщина вернулась с документами к чиновникам. Те бумаги забрали и пообещали разобраться — кто поселился в квартире для социального найма. Разбираются уже третий месяц.

Директора Жилкомсервиса весь день ждали на работе, но он так и не появился. Утро у него началось с визита в прокуратуру. Задавали неудобные вопросы. Например, как так получилось, что он полгода как возглавил предприятие, а уже вселился в квартиру в шаговой доступности от дома по смехотворной цене.

— Из объяснений генерального директора Жилкомсервиса следует: жилое помещение по месту своей регистрации в Петергофе он считает непригодным для проживания. Поэтому для своей семьи он арендовал эту квартиру, — сообщила старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со средствами массовой информации Юлиана Алексеева.

Трехкомнатная квартира за 2 600 рублей в месяц — это в 15 раз дешевле рыночной стоимости аренды. Сотрудники прокуратуры проверяют, как она досталась мужчине, и сколько законов пришлось для этого нарушить. Администрации никакого криминала не видит. Говорят, просто ошибка.

Рагулины уверены — без коррупции — здесь не обошлось. Очень легко их обошли в очереди и уж слишком сурово наказали чиновника якобы за ошибку в данных. Но это для семьи не главное. Новый 2019 год мог стать для них самым счастливым. Оксана уже пообещала детям, что у каждого из них будет своя комната, но праздничный стол придется накрывать в крохотной холодной комнате.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге задержали мужчину, укравшего у пенсионера два миллиона рублей.