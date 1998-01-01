Разведка ДНР сообщила о прибытии эшелона ВСУ с токсичным веществом

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Украинские военнослужащие разгружают состав, забитый бочками с ядами, сообщают в Донецкой республике.

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что на подконтрольную Киеву территорию в районе Красногоровки приехал грузовой поезд с сильнодействующим токсичным веществом. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам представителя управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, сейчас военнослужащие занимаются разгрузкой вагонов, в которых находятся бочки с ядом. При этом все они одеты в защитные комплекты. Кроме этого, по информации разведки, в этом же районе находятся специалисты британских и американских спецслужб.

— В зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных людей. Президент Украины Петр Порошенко и его пособники за годы войны с собственным народом пролили слишком много крови. Не допустите очередной катастрофы, — призвал Басурин.

Ранее Пятый канал сообщал, что 20 декабря Порошенко «взбодрил» своих силовиков, находящихся в ДНР. По имеющейся информации, Киев собирался возобновить наступление на Донбасс уже сегодня, 25 декабря.

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