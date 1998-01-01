Разведка ДНР сообщила о прибытии эшелона ВСУ с токсичным веществом

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что на подконтрольную Киеву территорию в районе Красногоровки приехал грузовой поезд с сильнодействующим токсичным веществом. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
По словам представителя управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, сейчас военнослужащие занимаются разгрузкой вагонов, в которых находятся бочки с ядом. При этом все они одеты в защитные комплекты. Кроме этого, по информации разведки, в этом же районе находятся специалисты британских и американских спецслужб.
—
Ранее Пятый канал сообщал, что 20 декабря Порошенко «взбодрил» своих силовиков, находящихся в ДНР. По имеющейся информации, Киев собирался возобновить наступление на Донбасс уже сегодня, 25 декабря.