Интернет поразило видео из Казани — на нем мужчины в одной из кальянных города устроили боулинг из людей. Как сообщает сайт KP.RU, запись из заведения на улице Чистопольской выложила в сеть одна из посетительниц.

На кадрах несколько мужчин в набедренных повязках выходят в центр зала и выстраиваются в пирамиду.

Еще один мужчина в специальном шлеме разгоняется и сносит конструкцию из людей, проехавшись по полу. Не исключаются, что мужчины таким оригинальным образом развлекались на корпоративе.

Ранее Пятый канал публиковал видео с Санта-Клаусом, которое насмешило пользователей интернета.