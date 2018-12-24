Министерство обороны РФ представило новогодний календарь «Армия России». От прочих он отличается тем, что каждый месяц сопровождается изображением на военную тему: оружие, техника, военнослужащие или дети на параде. Необычную новинку министерство показало в своем Instagram.
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Рады представить вам наш оригинальный календарь «Армия России» на 2019 год, который можно скачать в высоком разрешении! Активная ссылка для загрузки календаря в один клик — на странице профиля. • We are glad to present you our original calendar «The Russian Army» available for downloading in high resolution! You may find an active link for downloading all the package in one click on our profile page. #миноборонырф #армияроссии #календарь #календарь2019 #новыйгод #новыйгод2019 #мультимедиа #armyrussia #russianmilitary #calendar #calendar2019 #thenewyear #2019iscoming
Несмотря на военную направленность, на страницах календаря нашлось место юмору. Например, апрель проиллюстрирован двумя военными, засевшими в снегу с подписью «подснежники». А на странице с сентябрем красуется девушка-снайпер и надпись: «От некоторых женщин сносит голову». Скачать полную версию календаря в высоком разрешении может любой, кликнув по ссылке на странице профиля.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Минобороны анонсировало испытания МБР «Сармат».