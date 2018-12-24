Министерство обороны РФ представило новогодний календарь «Армия России». От прочих он отличается тем, что каждый месяц сопровождается изображением на военную тему: оружие, техника, военнослужащие или дети на параде. Необычную новинку министерство показало в своем Instagram.

Несмотря на военную направленность, на страницах календаря нашлось место юмору. Например, апрель проиллюстрирован двумя военными, засевшими в снегу с подписью «подснежники». А на странице с сентябрем красуется девушка-снайпер и надпись: «От некоторых женщин сносит голову». Скачать полную версию календаря в высоком разрешении может любой, кликнув по ссылке на странице профиля.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Минобороны анонсировало испытания МБР «Сармат».