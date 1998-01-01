Мэр Клинцов пообещал вернуть деньги за отдых детей чиновников в Турции

Глава города Клинцы в Брянской области Олег Шкуратов пообещал вернуть деньги, потраченные на отдых детей местных чиновников в Турции, передает ТАСС.
Затраты на поездку в город Демре будут компенсированы фонду имени Карлова из личных средств градоначальника. Путешествие было приурочено к открытию памятника убитому российскому дипломату Андрею Карлову. Шкуратов отметил, среди участников поездки были 15 детей местных чиновников, в том числе и его дочь.
Само мероприятие было оплачено благотворительным фондом, а в Турцию должны были отправить детей-инвалидов.
-
Ранее Пятый канал рассказывал о скандале в Клинцах.