Видео: Леня из «Ворониных» провел закрытую выставку своих фоторабот

Станислав Дужников, известный по нашумевшему фильму ДМБ, пробует себя в роли фотохудожника. Артист представил свою первую фотовыставку — «Настоящие люди». На открытие пришли звездные актеры, которые и стали героями снимков. Они хорошо знают, что Стас давно занялся фотоохотой. Его стиль — фотографии в непринужденной обстановке: во время репетиций в театре, в гримерке и за кулисами.

— Он везде с фотоаппаратом и везде щелкает. Он выискивает такие твои позы, когда ты совершенно этого не ждешь, — отметила актриса сериала «Воронины» Анна Фроловцева.

Те, кто не попал на закрытую презентацию, разглядывали фотографии Дужникова на его странице в соцсети. Хотя Стас и получает восторженные отклики, отказываться от актерской профессии ради фотографии он не собирается.

Дужников не зарабатывает на фото, его основная цель — самовыражение. Актер надеется, что сможет сделать большую выставку. Кроме того, в сентябре будущего года он планирует продать работы на аукционе, а вырученные средства отдать в фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями.

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Конечно, основным делом Стаса остается актерское ремесло. Свою первую роль он получил еще в юношестве, и сразу понял, что хочет быть актером. Не дождавшись одобрения родителей, он переехал из родного Саранска в Москву. Несколько лет штурмовал Щукинское театральное училище и все-таки добился своего. Сейчас Стаса можно увидеть и в популярных сериалах, и в театре, и на телевидении. У него настолько загруженный график, что в выходной единственное желание — выспаться.

Дужников — успешный комедийный артист, играет на сцене МХТ имени Чехова вместе с Юрием Стояновым, Игорем Верником и Андреем Бурковским. Эти творческие дуэты уже полюбились зрителям. Смех в зале — лучшее признание. Кстати, Стас выходит на площадку и вместе с бывшей женой Кристиной Бабушкиной. Любовная история длиною в семь лет и тяжелый развод не мешают работе.

— А как мы на сцене? Мы профессионалы. Она прекрасная актриса, и я замечательный актер. Работаем на сцене, делаем так, чтобы зритель не скучал в зале и не засыпал, — рассказал Дужников программе Пятого канала «Светская хроника».

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От первого брака у Стаса есть 11-летняя дочь, которую он с удовольствием берет на репетиции.

— У нас общий ребенок — Устинья Дужникова. Бабушкина Кристина — моя родственница, очень большая и близкая. Она знает мою семью, я знаю ее нынешнюю семью. У нас растет замечательная девочка. Наша цель — вырастить из этой девочки полноценную красивую девушку, впоследствии жену, мать и так далее, — рассказал артист.

Стас любит баловать дочку, но ничего лишнего не позволяет. Например, в их семье введен запрет на социальные сети. По мнению Дужникова, детям на это нельзя тратить время.

— Если я ее забираю из школы, она учит уроки, сидя в гримерной, у нее свои интересы есть. Дочки сегодня не будет, потому что она готовится к экзаменам — просто не пустил. Пусть готовится, потому что знания, умения — это в первую очередь, а выставка не последняя, — объяснил актер.

Стас признается: он неприхотлив в быту, но одна большая слабость все же есть.

— Но один недостаток виден: я люблю покушать.

Было время, когда для роли актеру приходилось худеть на 20 килограммов, но быть стройным не его образ.

— Да, мне не нравится мой второй подбородок, но он у меня есть, и как бы я ни пытался его высоко поднимать, или пытаться втягивать щеки, или что-то еще делать, остается два варианта: либо с этим смириться, либо просто не есть и худеть до той степени, пока этот подбородок не уйдет. Но это моя сущность, это моя форма, от этого я хуже не становлюсь, — признался Станислав.

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