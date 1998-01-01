Как производители рыбных деликатесов выдают форель за семгу

Российские производители рыбных деликатесов часто обманывают своих покупателей и выдают форель за семгу. Об этом Пятому каналу рассказал руководитель экспертного направления Росконтроля Андрей Мосов.

— Мы проверили шесть образцов деликатесных изделий из лососевых рыб. Три из них оказались не семгой, что расценивается, как фальсификация. Это была радужная форель. То есть, более дешевая рыба, которую разводят в пресноводных водоемах, — сказал Мосов, отметив, что, соответственно, банка с «семгой» имела завышенную цену. Как выяснилось, подменой продукции занимаются марки «Меридиан», «Фиширель» и «Новый океан».

Кроме этого, специалисты Росконтроля обнаружили в проверяемых деликатесах кишечную палочку, которая может вызывать серьезные отравления.

— Замечаний не вызвала только семга от «Русского моря», — подчеркнул Андрей Мосов.

Ранее Пятый канал сообщал, что семга считается одной из самых токсичных рыб в мире. По этой причине эксперты советуют употреблять ее в пищу не чаще раза в месяц.