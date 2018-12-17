Курт Волкер не исключил новых антироссийских санкций

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США могут ввести новые санкции против России. Поводом может стать инцидент в Керченском проливе, передает РИА Новости.
На недавнем брифинге в Брюсселе Волкер также рассказывал о сотрудничестве с европейскими странами.
25 ноября три корабля ВМС Украины намеренно нарушили государственную границу РФ в районе Керченского пролива. Российские пограничники задержали моряков. Киев назвал задержание провокацией, вскоре на Украине было введено военное положение.
Ранее Пятый канал рассказывал, для чего США вводят санкции против России.