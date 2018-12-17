Курт Волкер не исключил новых антироссийских санкций

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Представитель Госдепа пояснил, что США рассматривает дополнительные ограничения как ответ на инцидент в Керченском проливе.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 163

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США могут ввести новые санкции против России. Поводом может стать инцидент в Керченском проливе, передает РИА Новости.

На недавнем брифинге в Брюсселе Волкер также рассказывал о сотрудничестве с европейскими странами.

— Мы разговариваем с Германией, Францией и другими нашими западными партнерами, чтобы быть уверенными, что мы очень хорошо координируем наши действия. Это (инцидент в Керченском проливе — прим. ред.) новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине, — заявил представитель США.

25 ноября три корабля ВМС Украины намеренно нарушили государственную границу РФ в районе Керченского пролива. Российские пограничники задержали моряков. Киев назвал задержание провокацией, вскоре на Украине было введено военное положение.

Ранее Пятый канал рассказывал, для чего США вводят санкции против России.

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