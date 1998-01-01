ОП Петербурга настаивает на присвоении «Пулково» имени Петра Великого

, 22:25 Видео 35

Проект «Великие имена России» был призван выбрать имена, которые дополнили официальные наименования более 40 российских аэропортов.

Фото, видео: Пятый канал

В Петербурге любят Достоевского, но аэропорт хотят назвать в честь основателя города — императора Петра. Общественная палата Северной столицы решительно выступила против присвоения «Пулково» имени великого писателя. Отметив, что и в интернете уже появилась ироничная альтернативная схема аэропорта, где зону досмотра предлагают назвать «Преступление и наказание», общий зал — «Униженные и оскорбленные», VIP-зал — «Бесы».

Итоги проекта «Великие имена России» неожиданно поссорили города. Хотя организаторы предупреждали — нужно было просто активнее участвовать. Тогда бы не получилось, что в миллионном Воронеже за Петра Первого отдали больше голосов, чем в пятимиллионном Петербурге.

Ранее Пятый канал рассказал, как выбирали имена для российских аэропортов.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

23:26
В Ульяновске найдены убитыми четверо человек
23:21
Глава Санкт-Петербурга вручил Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» — видео
22:59
Аспирин от похмелья пить нельзя — совет медиков
22:41
Собчак кардинально поменяла имидж после скандала с Виторганом
22:25
ОП Петербурга настаивает на присвоении «Пулково» имени Петра Великого
22:09
Разочарование года: Трамп убил веру в Санта-Клауса в семилетнем мальчике
21:51
Дама на красном Bentley снова попала в ДТП на Кубани и устроила скандал — видео
21:39
В Минусинске из-за прорыва трубы и морозов дороги превратились в каток
21:25
Путин повысил МРОТ с начала 2019 года
21:16
Стали известны гонорары героев российских телешоу
20:59
Звезда «Папиных дочек» привлекла внимание к важным проблемам откровенным фото
20:46
Навка рассказала, что было в СМС Пескова после показа «Аленького цветочка»
20:37
«Чтобы нам было выгодно»: Депутат Рады пригрозил санкциями против России
20:29
В Сирии празднуют первое за несколько лет Рождество без войны
20:12
Кристина Асмус опубликовала в Instagram порцию новых фактов о себе
20:04
Поклонники раскритиковали клип Волочковой на песню из «Иронии судьбы»
19:58
Опубликован список попавших под российские санкции украинцев
19:47
Районного депутата из Алтайского края обвинили в избиении сотрудниц кафе
19:35
Большой взрыв не является началом всего — ученые
19:31
Hyundai будет производить двигатели в Санкт-Петербурге

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

24 дек

Какие названия россияне выбрали еще для пяти аэропортов

4 дек

Поэт или император: Как выбирали имена для российских аэропортов

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама