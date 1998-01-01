ОП Петербурга настаивает на присвоении «Пулково» имени Петра Великого

В Петербурге любят Достоевского, но аэропорт хотят назвать в честь основателя города — императора Петра. Общественная палата Северной столицы решительно выступила против присвоения «Пулково» имени великого писателя. Отметив, что и в интернете уже появилась ироничная альтернативная схема аэропорта, где зону досмотра предлагают назвать «Преступление и наказание», общий зал — «Униженные и оскорбленные», VIP-зал — «Бесы».

Итоги проекта «Великие имена России» неожиданно поссорили города. Хотя организаторы предупреждали — нужно было просто активнее участвовать. Тогда бы не получилось, что в миллионном Воронеже за Петра Первого отдали больше голосов, чем в пятимиллионном Петербурге.

Ранее Пятый канал рассказал, как выбирали имена для российских аэропортов.