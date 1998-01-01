США наращивает объем вооружения на российской морской границе

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К морской границе РФ американская сторона стягивает все больше единиц неядерного оружия.

Фото: www.globallookpress.com

Американская сторона наращивает объем высокоточного неядерного оружия у морской российской границы. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.

На фоне таких действий США и НАТО российский флот будет сохранять свое присутствие в Мировом океане до конца 2018 года.

— Присутствие сил ВМФ в 2019 году будет осуществляться с учетом резкого нарастания интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки США и стран НАТО вблизи границ РФ, развертывания в прилегающих к территории РФ акваториях морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия, объектов военной инфраструктуры, — подчеркнул Королев.

В Мировом океане в этот период будет находиться порядка 100 боевых судов ВМФ России. Как сообщает газета «Красная звезда», Главком военно-морского флота считает такое число кораблей достаточным для того, чтобы не допустить угрозы для страны.

В США уже разработана концепция «молниеносного глобального удара» по противнику, которая позволит стремительно уничтожать значимые военные объекты второй стороны. Не исключено, что Вашингтон захочет испытать эту концепцию и в отношениях с Россией, ведь именно Москву в Белом доме привыкли обвинять во всех мировых проблемах.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что кластер ВМФ России появится в Кронштадте.

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