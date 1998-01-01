США наращивает объем вооружения на российской морской границе

Американская сторона наращивает объем высокоточного неядерного оружия у морской российской границы. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев.
На фоне таких действий США и НАТО российский флот будет сохранять свое присутствие в Мировом океане до конца 2018 года.
В Мировом океане в этот период будет находиться порядка 100 боевых судов ВМФ России. Как сообщает газета «Красная звезда», Главком военно-морского флота считает такое число кораблей достаточным для того, чтобы не допустить угрозы для страны.
В США уже разработана концепция «молниеносного глобального удара» по противнику, которая позволит стремительно уничтожать значимые военные объекты второй стороны. Не исключено, что Вашингтон захочет испытать эту концепцию и в отношениях с Россией, ведь именно Москву в Белом доме привыкли обвинять во всех мировых проблемах.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что кластер ВМФ России появится в Кронштадте.