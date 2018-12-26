Анастасия Ивлеева выложила в Instagram видео, на котором она прощается с шоу «Орел и Решка. Перезагрузка». Очередной сезон популярного шоу закончился, и его ведущая не смогла сдержать слез.

— Это правда было уникальное путешествие длиною в два года. Это было потрясающе, — говорит сквозь слезы Ивлеева.

В комментариях под видео, которое появилось в официальном аккаунте «Орла и Решки», юзеры попросили вернуть и шоу, и Настю.

— Другие сезоны не смотрю и смотреть не буду. Без Насти нету интереса.

— Если Ивлеева не будет вести программу, клянусь не посмотрю больше ни одной серии.

— Как же (Орел и Решка— прим. ред.) решка без Перезагрузки?!!! Пожалуйста, сделайте еще выпуски с Настюшкой и Пту (Антон Птушкин — прим. ред.).

Ранее Пятый канал сообщал, что Юрия Дудя и Настю Ивлееву наградили за вклад в развитие веб-индустрии.