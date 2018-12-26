«Это было потрясающе»: Ивлеева расплакалась, прощаясь с «Орлом и Решкой» — видео

, 13:16 Видео 167

Анастасия завершила съемки в обновленном шоу про путешествия и не смогла сдержать эмоций.

Фото: Instagram @_agentgirl_

Анастасия Ивлеева выложила в Instagram видео, на котором она прощается с шоу «Орел и Решка. Перезагрузка». Очередной сезон популярного шоу закончился, и его ведущая не смогла сдержать слез.

 
 
 
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Ну, вот и все!🙏🏽 @orelireshka_official . Закончилось путешествие, длиной в два года! СПА-СИ-БО!!! СПАСИБО!!!! Я вас очень, очень люблю!!❤️ Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки!😭 . Пту, ты все знаешь! ❤️ И да,не забывайте , где заканчивается одна история, начинается другая! 🥰 😏 #орелирешкаперезагрузка

Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

— Это правда было уникальное путешествие длиною в два года. Это было потрясающе, — говорит сквозь слезы Ивлеева.

В комментариях под видео, которое появилось в официальном аккаунте «Орла и Решки», юзеры попросили вернуть и шоу, и Настю.

— Другие сезоны не смотрю и смотреть не буду. Без Насти нету интереса.

— Если Ивлеева не будет вести программу, клянусь не посмотрю больше ни одной серии.

— Как же (Орел и Решка— прим. ред.) решка без Перезагрузки?!!! Пожалуйста, сделайте еще выпуски с Настюшкой и Пту (Антон Птушкин — прим. ред.).

Ранее Пятый канал сообщал, что Юрия Дудя и Настю Ивлееву наградили за вклад в развитие веб-индустрии.

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