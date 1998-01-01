Пожилой житель Франции отправился в плавание через Атлантику на бочке без двигателя, паруса и весел, сообщает издание Le Parisien.

По словам 71-летнего Жан-Жака Савена, к марту 2019 года он намеревается достичь Карибского моря. Дальнейшие планы моряк не озвучил.

— Я прекрасно проведу время. Капсула работает очень хорошо, — цитирует Савена Ouest-France Sports.

Примечательно, что в море путешественник встретит и Новый год, и свой день рождения (Савен родился 11 января — прим. редакции). Для этого у мужчины с собой припасены шампанское и фуа-гра.

Отмечается, что плавсредство мужчины представляет собой бочку из фанеры весом 450 килограммов. Внутри него Жан-Жак Савен смог разместить кушетку, кухонный уголок, стол, а также место для хранения вещей и провианта. В пол бочки вмонтирован иллюминатор для наблюдения за подводным миром. Двигаться оригинальное судно будет со скоростью два-три километра в час.

Ранее Пятый канал сообщал, что российский путешественник Федор Конюхов отправился в кругосветное путешествие на весельной лодке.