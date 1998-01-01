Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по оказанию услуг такси и каршеринга

Роспотребнадзор запустил «горячую линию», принимающую обращения по вопросам оказания услуг такси и каршеринга. Сервис начал свою работу в четверг, 27 декабря.

Получить заочную консультацию по вопросам, связанным с индивидуальными пассажироперевозками, можно будет до 15 января. На звонок отвечают специалисты региональных управлений ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора проинформируют каждого позвонившего о правилах оказания транспортных услуг. Также можно будет узнать о регламенте использования каршеринговых сервисов и защите прав потребителя в сфере услуг такси. Как поясняется на официальном сайте Роспотребнадзора, горячая линия была открыта в преддверии увеличения спроса на такого рода услуги в праздничный период. Отмечается также, что проведение телефонных консультаций ведомство организовывает не впервые.

— В связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники, Роспотребнадзор повторно запустит «горячую линию». Вопрос защиты прав потребителей при оказании услуг такси и каршеринга остается на контроле Роспотребнадзора, — говорится в сообщении.

Как отметили сотрудники ведомства, за один только ноябрь 2018 года за консультациями по вопросам индивидуальных пассажироперевозок к ним обратились более трех тысяч граждан.

Как показывает практика, консультации и ведомственный контроль пользователям сервисов по аренде авто действительно нужны. Ранее Пятый канал рассказывал о том, что каршеринговый автомобиль устроил ДТП в столичном аэропорту.