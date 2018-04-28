«Женился по глупости»: Боярский рассказал об отношении к штампу в паспорте

Михаил Боярский признался, что в свое время женился по глупости. По мнению артиста, штамп в паспорте ничего не меняет в отношениях мужчины и женщины.

Со своей супругой актрисой Ларисой Луппиан, Боярский вместе уже не один десяток лет. Но до сих пор считает, что официально регистрировать брак особого смысла не было.

— Мне было 26 лет, я вообще не собирался жениться, потому что очень боялся потерять свободу. Но, так как осознанная необходимость все время вела меня домой к Ларисе, то сломался: что со штампом, что без штампа, — рассказывает артист.

По мнению Михаила, свадьба как таковая — надуманный ритуал, призванный попросту дисциплинировать влюбленных. Поэтому и традиционные свадебные мероприятия они с Ларисой Луппиан проигнорировали.

— По дороге в театр мы заскочили в загс, поставили штампы, выпили по рюмке коньяка в «Сайгоне» и пошли на репетицию. А поскольку в театре тогда играли пьесу «Трубадур и его друзья», то у нас каждый день была свадьба, — признался Боярский в интервью газете «Аргументы и Факты».

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