«Беспокойной ночи»: Ученые выяснили причину «буйного лунатизма»

Ученые провели исследование на 30 тысячах добровольцев и выяснили, что приводит к «буйному лунатизму». Об исследовании сообщает журнал Neurology. Среди факторов риска оказались антидепрессанты, излишняя тревожность и «афганский синдром».

«Буйным» лунатизм не является официальным диагнозом, так называют состояние, когда во время фазы быстрого сна тело человека не замирает и он начинает повторять движения из сновидений. Вариаций того, что можно сделать в таком состоянии — масса.

Ученые из Канады исследовали случаи 30 тысяч человек и выявили закономерности. К «буйному» лунатизму чаще прочего приводил прием антидепрессантов, повышенная тревожность и «афганский синдром» — посттравматическое стрессовое расстройство.

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