В Москве пассажир смертельно ранил таксиста — кадры с места событий

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Предположительно, инцидент произошел из-за неоплаченной поездки.

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова, Пятый канал

В Москве на Крымском валу произошло убийство таксиста, сообщает РЕН ТВ.

Водитель такси подвозил пассажира, однако у того не оказалось денег для оплаты. Тогда таксист пригрозил, что сейчас они «будут разбираться». Клиент выхватил нож, ранил водителя и выпрыгнул из машины.

Остановить автомобиль удалось очевидцам. Кадры с места ЧП публикует Пятый канал.

По неподтвержденным данным, пассажира звали Алексей, он возвращался с корпоратива. После нападения на таксиста он, предположительно, попытался поймать другую машину на Ленинском проспекте, где и был задержан.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором подросток из Ульяновска раскрывает подробности убийства своей семьи.

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