Выживший в ульяновской трагедии подросток рассказал об убийце родных

, 16:10 Эксклюзивное интервью 200

Молодому человеку удалось спастись бегством, открыв входную дверь.

Фото, видео: Пятый канал

Подросток из Ульяновска, выживший после страшного нападения на свою семью, рассказал некоторые детали о стрелявшем. Слова мальчика приводит РЕН ТВ.

По словам подростка, который в данный момент с ранением плеча находится в больнице, нападавший был племянником его отца. Также он рассказал, что стрелка звали Альберт, и он имел проблемы с психикой.

— Он покушался уже на жизнь моего отца. Это Альберт. До этого я в сознательном возрасте его не видел. У него шизофрения. Может, поэтому и пришел. Он пытался моего отца убить, было судебное дело, ему запретили приближаться, — рассказывает подросток.

25 декабря в одной из квартир Заволжского района Ульяновска были обнаружены тела четырех людей со следами огнестрельных ранений. Жертвами расправы стали взрослые мужчина и женщина, а также две девочки 11 и 15 лет. Предположительно, убийца ворвался в квартиру, убил мать с дочерьми, ранил 17-летнего подростка в плечо, после чего свел счеты с жизнью. Раненый подросток рассказал, что он начал бороться с агрессором, затем сумел открыть входную дверь и убежать.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий ульяновского Следственного комитета по поводу этого убийства.

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