Выживший в ульяновской трагедии подросток рассказал об убийце родных

Подросток из Ульяновска, выживший после страшного нападения на свою семью, рассказал некоторые детали о стрелявшем. Слова мальчика приводит РЕН ТВ.
По словам подростка, который в данный момент с ранением плеча находится в больнице, нападавший был племянником его отца. Также он рассказал, что стрелка звали Альберт, и он имел проблемы с психикой.
25 декабря в одной из квартир Заволжского района Ульяновска были обнаружены тела четырех людей со следами огнестрельных ранений. Жертвами расправы стали взрослые мужчина и женщина, а также две девочки 11 и 15 лет. Предположительно, убийца ворвался в квартиру, убил мать с дочерьми, ранил 17-летнего подростка в плечо, после чего свел счеты с жизнью. Раненый подросток рассказал, что он начал бороться с агрессором, затем сумел открыть входную дверь и убежать.
Ранее Пятый канал публиковал комментарий ульяновского Следственного комитета по поводу этого убийства.