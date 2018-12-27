Звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова ответила на слухи о беременности

Глафира Тарханова, известная по сериалу «Громовы», опровергла слухи поклонников о собственной беременности. Для этого она выложила в Instagram фото тех времен, когда была в положении и подписала, что сейчас не ждет ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) 26 Дек 2018 в 9:26 PST

Подписчиков Тархановой растрогала фотография актрисы:

— Красавица. Я тоже набирала 20 кг. В этом есть своя прелесть. Беременные обычно красивые.

— Да, нужно делать фото в положении на память, потом их пересматривать как приятно и вспоминать все, я вот не делала фото в положении, теперь так жалею. Вы прекрасны!

— Вы прекрасны, как всегда, вам очень идет ожидание чуда.

Тарханова уверила всех, что сейчас находится не в положении и пожелала будущим мамам всего хорошего.

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