Звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова ответила на слухи о беременности

, 12:23 Фото 36

Актриса театра и кино опубликовала фото в Instagram с подписью, что сейчас находится не в положении.

Фото: Instagram @glafiratarhanova

Глафира Тарханова, известная по сериалу «Громовы», опровергла слухи поклонников о собственной беременности. Для этого она выложила в Instagram фото тех времен, когда была в положении и подписала, что сейчас не ждет ребенка.

 
 
 
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Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova)

Подписчиков Тархановой растрогала фотография актрисы:

— Красавица. Я тоже набирала 20 кг. В этом есть своя прелесть. Беременные обычно красивые.

— Да, нужно делать фото в положении на память, потом их пересматривать как приятно и вспоминать все, я вот не делала фото в положении, теперь так жалею. Вы прекрасны!

— Вы прекрасны, как всегда, вам очень идет ожидание чуда.

Тарханова уверила всех, что сейчас находится не в положении и пожелала будущим мамам всего хорошего.

Ранее Пятый канал рассказывал, когда в 2019 году лучше всего зачать ребенка.

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