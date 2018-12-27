Звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова ответила на слухи о беременности

Глафира Тарханова, известная по сериалу «Громовы», опровергла слухи поклонников о собственной беременности. Для этого она выложила в Instagram фото тех времен, когда была в положении и подписала, что сейчас не ждет ребенка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчиков Тархановой растрогала фотография актрисы:
— Красавица. Я тоже набирала 20 кг. В этом есть своя прелесть. Беременные обычно красивые.
— Да, нужно делать фото в положении на память, потом их пересматривать как приятно и вспоминать все, я вот не делала фото в положении, теперь так жалею. Вы прекрасны!
— Вы прекрасны, как всегда, вам очень идет ожидание чуда.
Тарханова уверила всех, что сейчас находится не в положении и пожелала будущим мамам всего хорошего.
Ранее Пятый канал рассказывал, когда в 2019 году лучше всего зачать ребенка.